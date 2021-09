La Dirección de Cultura y Educación presenta podcast de la reconocida escritora local Silvia Pailhé

La Dirección de Cultura y Educación presenta un nuevo podcast de la reconocida escritora local Silvia Pailhé, denominado “Puesta en voz de poesía y ficción”, que fue realizado en el Estudio de Grabación del Centro Cultural La Estación.

Esta actividad, en el último tiempo, se convirtió en uno de los medios online más populares. Este formato digital se compone de una serie de contenidos sonoros on demand – a pedido – los cuales se pueden escuchar online o descargar en dispositivos móviles.

Cabe destacar que, desde la Dirección de Cultura y Educación se trabaja para ampliar el contenido y sumar material de escritores, poetas, artistas, instituciones educativas, centros de formación, etc. del Distrito con el propósito de visibilizar el acervo cultural de los tresarroyenses en nuevas plataformas digitales.

El trabajo es coordinado y gestionado por Gonzalo Duport; operador del Estudio de grabación Darío Hiriart. Se agradece el asesoramiento de Mariano Vespa y Juan Moizzi.

Sobre “Puesta en voz de poesía y ficción”:

En la serie “Puesta en voz de poesía y ficción” Pailhé realiza una selección de textos de los libros Madres sin nombre, Ed. Prosa (2014) y La vida prima, Ed. Les Libres (2019). En este sentido, la autora señala que “El acto de poner la voz deja al descubierto mi pugna: la lengua fuerza a la lengua. Hablo de la maternidad que aún no ha sido nombrada. Hablo de los primordios de vida que no nos fueron develados. Hablo para que la lengua me hable”.

