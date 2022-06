La Dirección de Deportes continúa con la etapa local de los Juegos Bonaerenses

18 junio, 2022 Leido: 49

Esta semana fue el turno de la Natación PCD que se desarrolló en el Complejo Gebo donde Ayelén Daría, Santino Llebrun, María Ruíz Díaz y Tomás Castellanos pasaron a la etapa regional, cuya final se disputará en Laprida el viernes 1 de Julio.

También el Hockey sobre Césped femenino tuvo su competencia en la Cancha Municipal para lo cual pasan a Etapa Regional, en categoría sub 14 Club Cazadores, en la sub 16 Club Huracán y en la Sub 18 Tarch. Tres Arroyos será escenario el próximo 2 de Agosto de la final mencionada.

El Voley en su etapa local disputada en el Polideportivo Municipal, arrojó que para la Etapa Regional, a jugarse el 6 de Septiembre en Gonzales Chaves y el 8 de Septiembre en San Cayetano, los equipos que participarán serán: en sub 18 femenino Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y en sub 18 Masculino Orense.

En el Handball femenino las ganadoras que pasan a Etapa Regional a jugarse los días 6 y 8 de julio en Coronel Dorrego son: en sub 16 femenino Copetonas y en sub 18 femenino Claromecó.

La Dirección de Deportes, a través de su titular, el Prof. Guillermo Orsilli, felicita a todos los deportistas por su entrega y comportamiento en cada juego, como así también al público que en gran cantidad se acercó a alentarlos.



