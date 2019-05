La Dirección de Deportes presente en el Campeonato Argentino de New Com

El Grupo de New Com (Vóley Adaptado) de la Dirección de Deportes estará presente durante este fin de semana en el Campeonato Argentino de New Com en la ciudad de Olavarría.



Con participantes de toda la provincia de Buenos Aires se disputará desde el viernes 24 al domingo 25 de mayo el campeonato, teniendo Tres Arroyos un grupo que nos representa.

Cabe destacar que el grupo de New Com pertenece a la Dirección de Deportes dentro del programa Activate 2019.