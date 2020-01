La Dirección de Turismo se solidariza con familiares de Nancy Greco

Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos nos solidarizamos con los familiares de Nancy Greco, a quienes estamos acompañando y conteniendo.

Rogamos a los turistas ingresar al mar únicamente en las zonas de baño y atentos a las indicaciones de los guardavidas, como así también respetar lo que el código de las banderas expresan en los mástiles de cada puesto.

Por su parte, el cuerpo de guardavidas afectado a la presente temporada, y en virtud de lo ocurrido en las últimas horas en donde Nancy perdió la vida en nuestras aguas, desea en primer lugar llevar sus palabras de respeto y más sentido pesar a su familia y amigos.



Agradecen además las muestras de reconocimiento para con su profesión que mediante redes sociales, y en persona, han recibido por parte de los vecinos de Tres Arroyos como así también de los turistas.

Concientizar en estos momentos no es fácil. Pero sí necesario.

Las zonas de baño están perfectamente señalizadas y es constante el accionar para con los bañistas que, por desconocimiento o falta de atención, desoyen las órdenes o ignoran las normas.

Lo ocurrido ayer fue a 450 metros del límite de la zona de baños. Cerca de la casita verde Nancy optó por meterse al agua sin saber que la gran deriva y el estado más que complicado del mar le iban a jugar una mala pasada. Los guardavidas acudieron igual. Hicieron lo que pudieron.

Están capacitados y estudiaron para salvar vidas. Abrazan esta profesión desde lo ético, lo humano y lo solidario. Esperan todo un año para encarar cada temporada. Con esfuerzo. Entrenando día a día. Y en cada verano imprimen esa adrenalina diaria de no saber con qué los va a sorprender la jornada. Nada que un “gracias”, un “hasta donde me puedo meter” o simplemente un mate, los haga sentir como en su casa. Ellos no quieren que lo ocurrido en el día de ayer se repita.

