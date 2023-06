La Directora de Acción Social asegura que “Tres Arroyos no tiene personas en situación de calle”

21 junio, 2023

La directora de Acción Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Lic. Ana Scarpaci, lamentó el fallecimiento de Héctor Oscar Silveira, el hombre de 81 años encontrado sin vida debajo de la alcantarilla ferroviaria donde las vías cruzan la ruta 228, y aseguró que “Tres Arroyos no tiene personas en situación de calle”.

“Es una noticia lamentable. En nuestra gestión conocimos este caso con la Dra. Cittadino tanto que en una oportunidad lo fuimos a buscar al lugar donde se domiciliaba”, indicó.

“Este hombre es oriundo de Pringles, llegó acá poco antes de la pandemia, tenía antecedentes, había sido expulsado de su grupo de pertenencia, como algunos dicen, venía medio escapado. Aquí se lo contuvo, no tenía en Tres Arroyos una red socioafectiva, ni familiares ni amigos, y desde la Secretaría también estuvo trabajando fuertemente el área de Adultos mayores. Estaba indocumentado, sin ningún beneficioso previsional”, añadió.

“Nosotros intervinimos poniéndolo en pensiones donde requiriera cuidados porque tenía problemas en la dinámica grupal, se ponía violento, no podía acatar normas ni pautas, por eso pasaba de lugar en lugar. Tenía problemas con el tema de los controles médicos y el aseo personal. Había sido un poco complejo trabajar con él, pero ponerlo en un lugar con ese tipo de controles fue la estrategia correcta ya que necesitaba ciertos cuidados y no estar alquilando solo porque tampoco tenía autonomía económica”.

La funcionaria explicó que “el área de Adultos Mayores le gestionó el DNI y la pensión graciable. Cuando logró tener su autonomía empezó a espaciar el contacto con los referentes con los que se manejaba y en la tercera pensión donde lo pusimos se retiró”.

“La gente nos avisaba que andaba pidiendo cosas por ahí, que estaba en la calle y nosotros íbamos. El último lugar en el que lo estuvimos visitando fue el Parque Miedan, pero se nos escapaba”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que “a la gente del Municipio la consideraba como una autoridad y él no acataba ningún tipo de norma. En la época de pandemia hubo una situación violenta cuando le quisieron poner la vacuna; también cuando enfermeros trataban de ayudarlo a asearse. Era una situación compleja”.

“Tres Arroyos no tiene personas en situación de calle. Hemos trabajado para que este hombre estuviera en buenas condiciones, pasa lo mismo con un señor que tampoco es de la ciudad, está en una carpa a la altura del Aero Club y suele irse a dedo a Bahía Blanca donde tiene algunos familiares: lo hemos tratado de sacar 30 mil veces y me dice con una sonrisa en su cara ´usted me va a poner en una pensión y yo me voy a ir ni bien se vaya`, concluyó.

Crespo: “Se lo ayudó en todo lo que se pudo”

Por su parte, Patricia Crespo, responsable del Área de Adultos Mayores, expresó que “trabajamos en conjunto con Desarrollo Social, se lo ayudó en todo lo que se pudo porque se sentía invadido y no es nuestra intención que la persona se sienta mal”.

“Dentro de lo que se dejó ayudar, logramos hacerle el DNI y tramitarle la jubilación. Era una persona de comportamiento muy errático, no tenía condiciones de vida aptas para estar saludable y lamentamos lo que pasó”, sostuvo.

