La directora de Bromatología explicó por qué y cuánto se cobra por el acarreo de perros en la calle

2 mayo, 2022 Leido: 1013

La directora de Bromatología, Claudia Ramos, negó que sea una práctica habitual el cobro de los costos de acarreo y estadía en el Centro de Zoonosis de perros que son encontrados en la vía pública o en propiedades de vecinos, pero advirtió que “el movimiento que eso genera, de personal y vehículos, tiene un costo y los dueños tienen que hacerse cargo. Además, una vez que la persona se presenta como dueño del animal, se hace un acta de constatación y luego define el la Justicia de Faltas si le corresponde alguna multa o amonestación”. Ese traslado tiene un costo de 3168 pesos, y 792 pesos de estadía diarios.

Ramos vinculó el titular de un diario de la zona, que indicaba que “Tres Arroyos secuestra perros en la calle y cobra por el acarreo y la estadía”, con un caso reciente por el cual un vecino pidió ayuda por un cachorro que se introdujo en su propiedad y el Municipio acudió en su asistencia. “Hay cantidad de perros en la calle por gente que no tiene una tenencia responsable, un tema en el que estamos trabajando para evitar inconvenientes a transeúntes, ciclistas, motociclistas. La idea no es llevar a todos los perros que encontramos en la calle al Centro de Zoonosis, porque no habría lugar para hacerlo tampoco, pero hay casos puntuales, de perros de razas potencialmente peligrosas, o que se han dado casos graves, en los cuales deben ser sacados del lugar donde ocurren estos hechos y trasladados al Centro de Zoonosis. Acá lo importante es que la gente entienda que la mascota es un integrante más de la familia, y hay que tener las responsabilidades que se tienen con el resto”, concluyó.

