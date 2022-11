La directora del Hospital se comunicó con el paciente que se quejó por la atención de un oftalmólogo

25 noviembre, 2022

Así como días pasados Leonardo Silva hizo llegar una nota a nuestra redacción haciendo pública su queja por la atención que recibió en el Hospital Pirovano por parte de un oftalmólogo que se presentó al consultorio una vez terminado el partido que disputó Argentina por el Mundial de Fútbol, ahora difundió la respuesta que tuvo por parte de las autoridades del Centro de Salud.

“En menos de 24 horas, luego de hacer publica mi queja, la directora del Hospital Pirovano de Tres Arroyos se puso en contacto vía telefónica y pudimos hablar del tema, fue una charla muy cordial, me expresó su preocupación por lo expuesto, creo que comprendió correctamente mi solicitud, me señaló que tendrá una conversación con el médico correspondiente, con los puntos de mi reclamo, me indicó también que en un futuro no muy lejano se implantará una mejora en los consultorios del hospital en lo referente a los pacientes que aguardan su turno, se interesó por mi salud. Finalmente recibí de su parte disculpas por lo acontecido, las cuales acepté de la mejor manera, fue una sorpresa grata que realmente un funcionario se preocupara primero, se disculpara y finalmente se ocupara a lo cual le di las gracias y nos despedimos amablemente”, contó respecto de su comunicación con la doctora Ana Basilio.

