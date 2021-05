La Directora del Secundario de Indio Rico muy agradecida: “la donación demuestra interés por la educación”

La directora del Instituto de Educación Secundaria María Pierobón de Verdier de Indio Rico, Valeria Barruti, se mostró muy agradecida con la donación de 75 mil pesos realizada por la Sociedad de Acopiadores de Cereales Bahía Blanca.

En diálogo con LU 24, expresó que “esto demuestra también el interés por la educación de algunas entidades que siguen apostando desinteresadamente a las instituciones educativas. En nuestro caso somos oferta única, una escuela secundaria de cien alumnos que funciona desde el año 1959 y no podemos cobrar obligatoriamente una cuota como hacen otros colegios que son privados que dependen de DIEGEP”.

“Explicó que es una cuota voluntaria de 350 pesos, muy accesible, pero no todo el mundo la puede pagar, además tenemos muchos gastos, y la pandemia implica también más productos de higiene y limpieza. En 2020 nos vimos muy limitados de poder hacer eventos para recaudar fondos”, añadió.

Recordó que en oportunidad de promocionar una actividad deportiva-recreativa-turística que habían organizado para realizar en el mes de abril, la que finalmente tuvieron que suspender ante el incremento exponencial de casos de Covid-19, se contactó con ella Anahí González, periodista de Bahía Blanca, y le explicó la compleja situación de la institución. “A raíz de esa nota se hizo como una bola que fue propagándose y difundiéndose a otros sectores y localidades vecinas y recibí llamados de gente que preguntaba de qué se trataba el tema.

“Nosotros recibimos mensualmente una ayuda del Municipio de Coronel Pringles y la verdad que sin la misma no podríamos estar existiendo pero por la pandemia los gastos fueron en aumento y estamos un poco más ajustados”, explicó.

Además, contó que al enterarse de la donación “no podía hablar. Por ahí el que no está acá dentro todos los días y hoy por hoy estamos en una situación bastante especial porque estamos en multifunción y a eso se le suma el problema económico, la verdad es que me emocioné demasiado y no podía agradecerle a la persona que me estaba transmitiendo la noticia porque no me salían las palabras, después lo tuve que hacer vía e-mail. Fue muy agradable, te sentís de alguna manera acompañado y que siguen apostando a la educación que ha sido tan vapuleada en estos últimos años y no se le da la importancia y el valor que tiene para un país”.

Asimismo, valoró el gesto de “los vecinos que llamaron para poder acompañarnos en lo que necesitáramos”. En ese sentido, dijo que “una señora mayor se acercó a decirme que venía en representación suya y de su vecina, que no se anima a salir, porque iban a hacer unas tortas para poder sortear. Todo suma, cualquier pequeño gesto para nosotros es enorme”, destacó.

Por otra parte, Barruti comentó esta semana retomaron las clases presenciales que alternan con la modalidad virtual.

