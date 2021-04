La doctora Susana Calvete instó a mantener los cuidados y el distanciamiento

Susana Calvete, médica tresarroyense, advirtió que el cuidado frente a la pandemia “tiene que ser un compromiso personal y de cuidado del otro, porque es lo conveniente hasta que tengamos las dos dosis de vacunas”. Apeló a evitar las reuniones, “porque cuando hay más de diez personas en espacios cerrados generan una contaminación importante”, y aseguró, a modo de respuesta a los dichos del presidente Alberto Fernández, que “estamos lejos de la apreciación del relajamiento; hemos tenido muchísima responsabilidad con respecto al otro, más allá de que en el campo de batalla es muy difícil no contagiarse”.

“Hay que poner énfasis en toda la cuestión de las aglomeraciones, ni diez, ni ocho, ni cinco, sería interesante mantener la burbuja familiar”, sostuvo la médica. “No sabemos cómo se van a diagramar las medidas aquí, pero a título personal lo importante es que si uno llega a un lugar y hay mucha gente pensar en volver más tarde, con convencimiento y educación pedirle al otro que espere afuera, limpiar las superficies con sustancias como la lavandina, que es económico y diluido correctamente no lastima la piel ni las mucosas, y siempre evitar el amontonamiento”, describió.

“Yo tengo una responsabilidad importante en el cuidado de adultos mayores, entonces tengo muy incorporadas las medidas de cuidado. Pero todos las tenemos que tener en cuenta, porque hay una ventana de tiempo de incubación en la que somos asintomáticos y si vamos a hacer compras, o a un evento deportivo, podemos estar portando el virus. Pero al lado de un asintomático, si ambos portamos el barbijo, no nos vamos a contagiar”, ratificó la profesional.

Calvete expresó su preocupación por la situación de colapso que atraviesa el sistema sanitario. “Por eso hay que tener cuidado, no es paranoia. Cuando un bebé sale de Neonatología, recién nacido, no dejamos que lo toquen sin lavarse las manos, y así nos deberíamos cuidar todos. Han pasado pandemias y epidemias, lo más cercano que tuvimos con contagio por aerosolización fue la tuberculosis, y algo aprendimos, incluso en este último año también hemos podido aprender”, concluyó.

