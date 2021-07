La Dr. Noelia Saaby habló sobre la nueva sala de Hemodinamia

4 julio, 2021 Leido: 287

Una nueva Sala de Hemodinamia se está construyendo desde cero en la Clínica Hispano y estará a cargo de la cardióloga Noelia Saaby. Esto permitirá que “cuando un paciente está sufriendo un infarto acortaría muchísimo el tiempo por el traslado”, explicó a LU24 la doctora.

También dijo que “cuando no es algo de urgencia, pero sí es algo que hay que tratar, obviamente ayudaría muchísimo el no tener que trasladar a toda la familia y lo que eso implica, no tener que permanecer en una ciudad que no es la de uno y eso aliviaría muchísimo al entorno del paciente y las preocupaciones de tener que permanecer varios días en la ciudad”.



Saaby contó que la sala en la clínica se está haciendo de cero, “hubo que hacer modificaciones en la clínica y construir de cero de acuerdo a las necesidades de salas de hemodinamia porque estamos hablando de un equipo que emite radiación que tiene que tener cierto condicionamiento y ciertas autorizaciones, eso se va logrando paulatinamente y en este contexto obviamente las prioridades de todas las instituciones fueron derivando más a la pandemia y eso generó postergar el funcionamiento de la sala ya. La realidad todos deseamos que a fin de año estemos ya encaminados a iniciar las actividades allá pero no lo puedo confirmar con certeza”.

En esta nueva sala se colocaran stent, “se trata de resolver una obstrucción principalmente de las arterias que son los vasos que alimentan o llevan sangre a diferentes partes del cuerpo, en este caso principalmente tratamos las arterias que alimentan o irrigan el corazón, pero también se pueden tratar las arterias que alimentan o llevan sangre a las piernas, el cerebro, al tubo digestivo y con un amplio abanico de posibilidades de tratamiento”.

“La colocación de stent es implantar un dispositivo, que es el stent, para solucionar esa obstrucción que a veces sucede de manera paulatina o a veces sucede de manera súbita que pasa a ser un procedimiento de urgencia. Eso es básicamente lo que hacemos en Hemodinamia”, agregó.

Noelia Saaby realizó la primaria en la Escuela Rural de Aparicio y la secundaria en el Colegio Agropecuario de Tres Arroyos. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y realizó su residencia, especialización en Cardiología, en el Hospital Italiano de La Plata y luego se sub-especializó en Hemodinamia en el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce” de Florencia Varela.

Actualmente trabaja en Bahía Blanca y espera poder volver a nuestra ciudad una vez que se inaugure esta sala, que se fue postergando por la pandemia.

