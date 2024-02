La abogada Hospitaleche explicó el caso del Balneario Walter’s,

28 febrero, 2024

Elisa Hospitaleche, habló esta mañana con LU 24 y se refirió a la decisión final de la Suprema Corte a favor del concesionario del Parador Walter´s.

“Es un trámite que se inició en el año 2021, dónde en representación a Celia Piacquadio, concesionaria del Parador Walter’s, planteamos la nulidad del decreto municipal de la gestión anterior dónde se daba por finalizada anticipadamente lo que es la concesión del parador”, explicó Hospitaleche.

Y agregó: “Según el criterio del Municipio, se referían a un incumplimiento de mis asistidos de algunas condiciones que se daban cuando se otorgó el pliego de licitación. Planteamos la nulidad porque el trámite fue inconsulto e inclusive se hizo oídos sordos cuando se solicitaron cosas para poder avanzar con el contrato. También, como si fuera poco, se dispuso el corte de suministro de energía eléctrica pública, que fue de manera deliberada.”

Según comentó Hospitaleche, la Municipalidad se argumentó ante la justicia con que “estaba comprometido el interés público” y sobre esto, detalló: “la realidad es que había obligaciones del municipio que no se cumplieron y la consecuencia de esto fue que mi cliente no podía, en tiempo y forma, dar cumplimiento con obligaciones que habían asumido”.

Como adelantó LU 24, hubo otras apelaciones de parte del Municipio que no surtieron efecto ya que no fueron fundados en debida forma y ahora la situación es irreversible, por lo cual es imposible hacer otra apelación.

Finalmente, y respecto al futuro, Hospitaleche concluyó: “se deberán sentarse a hablar para ver qué tiene que hacer el Municipio y acordar cuánto se va a demorar en volver a limpiar lo que es la calle de arena, entre otras cosas. A su vez, ver si el proyecto original hoy debe modificarse o no, para tratar de encontrar un punto de equilibrio entre ambas partes.”

