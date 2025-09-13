La Dulce Seguros y Fundación La Dulce, presentes en la muestra ruralista

Ramiro Urdampilleta desde La Dulce Cooperativa de Seguros de granizo, dijo a LU 24 en el stand que presentan en el marco de la muestra rural, que “gracias a las condiciones climáticas siempre estamos presentes para cubrir los seguros de granizo; nosotros mismos hemos observado los daños que han sido bastante elevados no solo en nuestra zona sino en toda la zona donde opera la cooperativa”.

Tenemos dos sucursales, en Pergamino y Crespo en Entre Ríos y ahora estamos haciendo una casa propia en esa provincia, y en La Dulce se han remodelado todas las instalaciones y mantenemos el Centro de Convenciones”.

La tarea de Fundación La Dulce

Alicia Heredia, desde Fundación La Dulce, también está en el stand y habló sobre la tarea solidaria que realizan desde esa entidad que depende de la Cooperativa, y afirmó que “nos sumamos al stand con una mini bibliomóvil en la que traemos libros para que los chicos puedan pintar”.

“Tenemos varias actividades culturales y la idea es trabajar con las comunidades de la zona, con las bibliotecas llevando libros y también tenemos un canal entre el asociado y la Fundación en el que se realizan donaciones a las escuelas rurales y a través de estos programas contribuir a la comunidad”.

“Realizamos varias actividades como eventos, charlas, capacitaciones con diferentes propuestas para que la gente de la zona se acerque”, manifestó finalmente Heredia y agradeció “a los socios que participan de manera activa con los programas culturales”.

