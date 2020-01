La dura realidad de los trabajadores de la ex Laso: “Estamos tirados sin respuestas, se nos ríen en la cara”

9 enero, 2020 Leido: 70

Trabajadores de la ex Laso hacen presencia fuera de la planta Chaco para visibilizar la situación. “Ya hace 15 o 16 meses que estamos acá tirados sin una respuestas”, dijo Marcelo Cuello, quien confirmó que pidieron audiencias al gobernador Axel Kicillof y a la Ministra de Trabajo provincial.

“Vinieron con un proyecto de reactivación que duró un mes. Muchos compañeros estuvieron acá haciendo presencia, cubriendo guardias y algunos puestos de trabajo y se les rieron en la cara porque le dieron dos pesos con cincuenta a cada uno. Y eso generó bronca”, aseguró.

“No vemos ninguna respuesta. Hace falta comida en las casas y a veces no tenemos cómo solventar los gatos diarios. Por eso nos juntamos y salimos a manifestarnos. Queremos que vea la gente que en realidad no es todo como se anda diciendo por ahí que estamos en marcha”, sostuvo.

“Desde que empezó todo el lío habremos trabajado como mucho un mes en total. La gente está cada vez peor, incluso alguno hasta sufre problemas de salud. No nos ayudan mucho y nadie piensa en nosotros”, lamentó.

Volver