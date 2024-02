La EATA definirá los aumentos de la cuota en la próxima semana

3 febrero, 2024

La situación económica que vive nuestro país afecta a diversos ámbitos. Tal es así, que esto también ha tenido influencia en las escuelas privadas, quiénes tuvieron que hacer sus ajustes en las matrículas. Alejandro Mohamed, director de la EATA, dijo a través de LU 24:

“son situaciones complejas, sobre todo para que todas las partes que conforman el sistema educativo puedan comprender como es la estructura de gastos y cómo es necesario gestionar para llevar adelante la institución. Hay que trabajar sobre lo concreto, porque ponerse a trabajar sobre potencialidades sobre una ley que está en pleno análisis y que ha tenido cambios rotundos, se termina transmitiendo temor a las familias.

No hay que analizar que pasaría sí, porque después puede haber algunas modificaciones. Pero me gustaría que la comunidad comprenda, que el sistema educativo y todas las escuelas tienen una prestación de un servicio y eso implica que el mayor costo, superior al 85%, son los sueldos. Eso tiene relación directa entre el aumento de las paritarias, lo que afecta directamente. En el caso de las familias de la EATA, lo tienen claro y han visto que nosotros hemos sido respetuosos con el esfuerzo que hacen para llevarlos a la escuela. Los aumentos no son algo meramente arbitrario.

Hay un grupo padres que forman parte de la Comisión Directiva y están muy encima de esta situación. Hoy por hoy, lo concreto es que los aumentos de sueldos son inevitables. La semana que viene se reúne la subcomisión de finanzas para determinar cuál será porcentaje del aumento y analizarlo bien. También hay que tener en claro, que los valores de las cuotas dependen de cada una de las familias, porque también otorgamos becas. La escuela no pegará un salto que esté por encima de las cosas de la vida”, puntualizó.

