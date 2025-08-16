La EATA renovó su certificación de normas ISO 9001 y 21001 (audio)

16 agosto, 2025 0

Recientemente, la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos finalizó exitosamente su auditoría externa 2025.

El director, Alejandro Mohamed, se mostró muy satisfecho y dijo a LU 24 que “permanentemente estamos pensando de qué manera podemos mejorar y eso termina siendo una cultura de trabajo”.

La EATA es la escuela cabecera del Proyecto Alfredo Hirsch y tiene certificado desde hace 25 años su sistema de gestión con la Norma ISO 9001:2015 y desde el 2020 con la Norma 21001:2018.

Por otra parte, Mohamed destacó la participación de estudiantes de la institución en el 33° Congreso Aapresid, uno de los encuentros más importantes del país sobre producción agropecuaria. Fue en el marco del concurso “Aaprender Conectados”, una iniciativa conjunta de la plataforma Semcia y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), destinada a promover proyectos escolares de investigación aplicados al entorno rural y agroproductivo. El equipo fue seleccionado, junto a otras cuatro establecimientos educativos, entre numerosas propuestas a nivel nacional, gracias a la calidad científica y pertinencia territorial de su trabajo.

Por último, valoró el inicio del dictado del Programa Regional de Dirección en Agronegocios de la Universidad Austral.



