El Director del nivel secundario de la EATA, Alejandro Mohamed, anticipó que el establecimiento está trabajando en lo que será el regreso a las aulas, aunque se desconoce cuándo y cómo se concretará. Indicó que se registra una mejora en la puntualidad del pago del arancel, en las familias de la escuela.

“Estamos trabajando bien y con muchas ganas de volver a lo presencial, porque esta situación de virtualidad no reemplaza lo otro. Estamos preparándonos con los protocolos básicos a nivel nacional y esperando lo provincial. Las exigencias que se plantean están al alcance de la escuela. Trabajando para dar tranquilidad a las familias, para cuando sea el regreso”, indicó el directivo.

Anticipó en este sentido, que el Ministro de Educación de la Nación, “plantea en agosto la posible vuelta, pero no da precisiones, pensando en las distintas realidades de las provincias y distritos. El esfuerzo ya se está haciendo para volver y estar en condiciones de habilitar para esto. Se sigue hablando de agosto. De hecho las expectativas eran al regreso del receso invernal, pero tampoco hay ninguna confirmación al respecto, y de poder hacerlo, lo que se estima es que los alumnos sean los de los últimos años. La mayor preocupación que existe son ellos, ya que terminan un nivel y necesitan acreditarlo para continuar a estudios superiores, ya sea sexto de nivel primario y del secundario también”.

En cuanto a la situación económica de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, Mohamed indicó que la misma “se soporta entre todos. Agradezco la comprensión de las familias y del personal. Nos han acompañado muchísimo. En algunos momentos hubo mayor atraso en la cobranza, pero ahora se ha recuperado un poco y eso es porque las familias comprendieron que si no hay un acompañamiento, el sistema se cae. Los docentes han hecho un esfuerzo enorme en convertirse en docentes virtuales de la noche a la mañana y para que este proceso nos permita continuar con un sistema de calidad, se necesita comprensión y esfuerzo”.

Aclaró además que “los sueldos no se bajaron, ni se tocan. Incluso el aguinaldo se pagó completo, Todo con esfuerzo enorme; hemos recibido aporte de personas para que esto se cumpla y continué. Al contrario, el ministerio de educación aprobó lo que nos pareció complejo en este marco, un aumento a los docentes. Insisto, el esfuerzo que hace toda la comunidad de la escuela es muy grande para que esto subsista”, dijo.

Anticipó que de regresar a las aulas, se estima un sistema dual de clases “para que un 50 por ciento de la escuela se encuentre allí y el otro 50, de manera virtual. Sería una semi presencialidad. Hay que hacer un rediseño del aula”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que desde la escuela convocarán a la comunidad educativa a que participe mañana a las 19 horas del encuentro “Cuidar a Quienes Cuidan”, a través de la plataforma zoom. “La DIEGEP viene trabajando y ofreciendo propuestas para que las familias puedan junto a docentes y alumnos pasar este proceso emocional complejo de la mejor manera posible y esta es una propuesta más, que da para que se sientan acompañados en todo esto. Luciano Bedecarras, tienen propuesto para el martes a las 19 horas una charla para compartir”, dijo.

