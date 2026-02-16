La economía real se achica: en dos años cerraron 30 empresas por día y se perdieron 400 empleos diarios

Las consecuencias de la política económica de Javier Milei impactaron de manera devastadora en el entramado laboral y empresarial argentino, que se achica de forma persistente. Así lo revela u nuevo informe del CEPA, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La tendencia marca que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se dio una combinación simultánea de caída del empleo registrado y desaparición de empleadores activos. El dato relevante ya no es “desde que asumió”, sino a qué velocidad sigue ocurriendo hoy.

A lo largo de estos dos años, el país perdió 21.938 empresas con trabajadores registrados, lo que equivale a 30 cierres por día. Las curvas mensuales confirman que no se trata de un shock aislado: la línea es descendente, sin mes que marque un quiebre de tendencia. En paralelo, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas también cayó: 290.600 empleos menos, un ritmo de 400 por día, que implica una retracción cercana al 3%.

Una dinámica que no encuentra piso

La particularidad del período es que la caída es doble: menos empresas y menos trabajadores en simultáneo. En términos estructurales, esto evidencia que el deterioro no se explica solo por despidos o baja de actividad dentro de firmas existentes, sino también por desaparición de unidades productivas completas. El mercado laboral se achica por ambos frentes a la vez.

En los gráficos del informe se observa con claridad cómo la cantidad de empleadores pasa de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 dos años después, mientras que el empleo registrado cae de 9.857.173 a 9.566.573. La lectura es directa: cada mes hay menos empresas sosteniendo menos puestos de trabajo.

El trabajo del CEPA no introduce interpretaciones políticas ni proyecciones; simplemente muestra la secuencia mensual consolidada. Y lo que esas curvas cuentan es que la contracción sigue activa, no es un fenómeno viejo ni estabilizado. De ahí la clave del enfoque: para medir la situación laboral actual no alcanza con mirar el punto de partida de la gestión de Javier Milei, sino la velocidad del deterioro que continúa hoy, dos años después.

