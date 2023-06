La elevada inflación resiente la venta de seguros

La actividad aseguradora no escapa a la realidad que vive el país y en este sentido, el presidente de La Perseverancia, Jorge Castiñeira, dijo a LU 24 que “venimos muy golpeados con el tema inflacionario desde hace casi dos años, los costos se van a las nubes y eso es muy difícil acompañarlo con las tarifas que la compañía cobra. Por lo general, van muchos más rápidos los costos siniestrales que la recaudación que se hace por el cobro de los seguros”.

“Se resiente la venta de seguros, la gente baja coberturas porque no puede llegar a lo que tenía en su momento y, en vez de ir para adelante, toda la actividad económica va en retroceso”, sostuvo. En esa línea, manifestó que “el cambio de coberturas es continuo. La gente que tenía contra todo riesgo trata de busca alternativas más económicas”.

“Hay mucha movilidad de una aseguradora a otra, pero no notamos una pérdida de producción en términos reales. La cantidad de seguros y pólizas vendidas no ha disminuido, pero si ha habido cambios en las coberturas”, remarcó.

Asimismo, explicó que “las tarifas se van ajustando en forma indirecta porque aumentan los valores de los vehículos asegurados”.

En tanto, sobre los seguros de hogar, señaló que “se viene manteniendo, no hubo incrementos, si hay consultas. En este caso, hay que tener más en cuenta el cuidado de mantener el bien con las sumas aseguradas correctas porque en tres o cuatro meses la inflación te la baja 10 o 15 por ciento”.

