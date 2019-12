La emoción y alegría de quienes jugarán en el Buenos Aires Lawn Tennis Club

El próximo Argentina Open ATP de Buenos Aires, que se desarrollará del 8 al 16 de febrero de 2020, será muy especial para Tres Arroyos. Es que dos parejas de esta ciudad estarán disputando las instancias finales del torneo reservado para los amateur.

“Estamos muy contentos, todavía no hemos caído, fue un día y se vivieron un montón de sensaciones. Fueron muchos nervios y tensión. No estábamos preparados mentalmente para los partidos cortos y fue todo un desafío. El domingo pasó y logramos clasificar así que más que felices”, aseguró a LU 24 Florencia Oliva, quien hizo dupla con Soledad Aizpitarte en la etapa Mar del Plata del Argentina Open Amateur.

A su turno, Héctor Jajaravilla, quien jugó con Víctor Cedrón, consideró que disputar estos encuentros “fue complicado porque no estamos acostumbrados. Serían como 10 penales, cada pelota es fundamental y no te da opción a cometer ningún tipo de error. Eso lo sentimos en el primer partido que jugamos, que fue contra los chicos que enfrentamos en la final, hay que jugar con mucho pulso, pensando cada punto y, encima, en que si ganas vas para Buenos Aires. Fue lindo vivir eso”.



“Todavía no caímos es así y hay que disfrutarlo. Es como dicen ellos errás dos o tres pelotas y se te va el tie break. Estoy muy contento”, coincidió Cedrón.

También Aizpitarte dijo que “estamos súper contentos, fuimos con la ilusión de que nos vaya bien pero fue increíble que los cuatro clasificaramos. Nos salió increíble. Los partidos fueron muy cortos y nos la pasamos sufriendo. En los de la zona estuvimos más tranquilas pero a partir de cuartos no podíamos equivocarnos”, reveló.

Si bien los encuentros no duraban más de 30 o 40 minutos, “para ganar y resolver cada punto era un sufrimiento aunque el premio es muy grande y era como imposible salirse de eso. Teníamos que lograr cumplir este sueño de jugar en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis. Con las edades que tenemos los cuatro, que jugamos al tenis desde chicos, jamás hubiésemos pensado que a esta altura de la vida podríamos vivir algo así”, admitió Oliva.

Por otra parte, Jajaravilla adelantó que “habrá que entrenar un poco más el saque, las devoluciones y más que nada el pulso. La cancha allá es más grande y al rival lo vas a tener visualmente más lejos. Habrá que acostumbrarse, más que todo de la cabeza”, analizó.

“Por suerte voy a conocer a Thiem. Será una experiencia única. Nunca me pasó esto”, agregó “Cosito”.

Los tresarroyenses van a representar a Mar del Plata en dobles junto al singlista que es de allá. “Eso es bueno y deja bien parado al tenis de Tres Arroyos”, manifestaron.

Cedrón también recordó que “fueron lindos partidos. En la zona clasificamos segundos y en cuarto de final nos encontramos con los cabeza de serie, a los que todos daban como favoritos y el año pasado habían salido campeones. Ganamos muy ajustados y pusimos garra. En semifinales eran marplatenses que sacaban e iban a la red donde jugaban muy bien. “Jaja” sacó muy bien, como siempre, y lo supimos ganar. Y en la final arrancamos muy firmes, con el compañero sacando bien uno bolea mejor”.

En cuanto a las damas, Aizpitarte contó que “la final fue dura, contra las hermanas Esquivel, campeonas del año pasado y eran las favoritas. Si bien teníamos un poco de nervios arrancamos re bien, se nos complicó en el segundo set que se nos fue en dos o tres pelotas, inesperadamente, y arrancamos el tercero 0-2. Fue un momento en el que dijimos por ahí se nos escapa aunque le metimos mucha garra, sin cometer más errores, siendo prolijas y terminamos bien”.

A su turno, Oliva resaltó que “no esperábamos que estuviera Martín Jaite –el organizador-, que hasta hizo de árbitro y nos acompañó durante todo el torneo. Fue mucho más de los que esperábamos, quedamos sorprendidos gratamente”.

En cuanto a lo que viene, se conoció que serán cuatro equipos: uno de Buenos Aires (aún debe disputarse el Master), uno de Córdoba, otro de Rosario y el de Mar del Plata. Será formato Copa Davis con tres puntos en juego (single, doble caballeros y doble damas). “Va a ser algo que no lo olvidaremos nunca, aún no caemos”, subrayaron los tenistas, todavía con la emoción a flor de piel por lo vivido el último domingo.

“Vamos a ser como unos miniprofesionales durante uno o dos días”, valoró Jajaravilla al tiempo que Cedrón reveló que al ganar el último punto “lo abracé como si fuera mi viejo”.

El aguante

“Amigos, familiares y gente del Club Huracán estuvieron haciéndonos el aguante. Fue muy importante porque éramos visitantes y a todos nosotros nos ayudó contar con ellos. Además fue muy emocionante y con la hinchada al final parecíamos locales. Ya varios nos anticiparon que están consiguiendo entradas para estar junto a nosotros en Buenos Aires”, hizo hincapié Aizpitarte.

“Quiero agradecer a la gente de Tres Arroyos, a la de Huracán que nos hizo sentir locales y a las chicas que también alentaron por nosotros”, añadió Cedrón.

“Esto ayuda al tenis de la ciudad y siempre es importante que se le dé un poco de `bolilla´ porque es como que queda al margen al tenerlo considerado como un deporte individual. Trabajamos contra eso desde escuela y también desde la parte social. Esperamos que pueda haber más cantidad de tresarroyense el año que viene”, concluyó Oliva.

