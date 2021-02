La emotiva historia de Silvia Rojas, que logró hallar a su hermano nacido en Tres Arroyos

17 febrero, 2021 Leido: 530

Silvia Rojas vive en San Cayetano, y a partir de la página de Facebook “Dónde estás?”, inició la búsqueda de su hermano, que según contó, “por distintas razones mi madre lo tuvo que dar en adopción”. Insistió después de un tiempo sin respuesta, hasta que la administradora del grupo le escribió por privado que necesitaba hablar con ella. “Me dijo que le parecía que habían encontrado a mi hermano, cruzamos datos y finalmente resultó que era él. Y el día de los Enamorados, este domingo, pudimos hablar con él, mi mamá que está con muchos problemas de salud, y yo. Por ahora ha sido todo fotos y teléfono, pero pronto vamos a tener el primer encuentro”, contó.

El hermano de Silvia nació en Tres Arroyos y hoy vive en Lobería, así que pronto se va a poder reencontrar con su familia. “Ahora hablamos todos los días. Esto lo esperé 51 años, él tiene 53. Y le gusta lo dulce y el asadito, como a mí. No saben la emoción que se siente, lo que lloramos. Con el teléfono de mi hija pudimos hacerlo hablar con altavoz con mamá, es una persona muy amorosa, divina. Y que no guarda rencor por nada. Mi hermano es Nelson Omar Fernández, tiene cuatro hijos y tres nietos”, destacó.

“Le digo a la gente que busca a un familiar que no se desanime porque esto es algo divino, que no se puede contar con palabras”, concluyó.

