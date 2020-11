La encargada del camping de Reta anunció que finalmente podrán abrir

9 noviembre, 2020 Leido: 18

Evelyn Alcetegaray, encargada del Camping de Reta anunció que a partir del 1 de diciembre, con el uso de protocolos sanitarios se podrá abrir las puertas del alojamiento turístico para los acampantes.

Aunque no esté definido el protocolo oficial, de parte del Camping se presentó un protocolo propio al municipio de Tres Arroyos. Alcetegaray dio detalles del protocolo presentado: “principalmente en la zona de baños, con turnos, desinfección a la entrada y a la salida, que no se diferencia mucho al manejo de años anteriores, con la diferencia de que habrá una persona constantemente controlando que no haya más de cuatro personas dentro de las duchas, entre otras medidas de higiene.

El miércoles saldría el protocolo provincial, y lo que se sabe de parte de los encargados de los campings en la provincia de Buenos Aires es que la gente antes de salir de vacaciones va a tener que bajar una aplicación en sus celulares “cuidar”, donde tendrán que realizar una reserva previa en el lugar donde se vacacionará, y cuando las personas lleguen al camping, se le tomara la temperatura, y firmaran una declaración jurada en la cual consta de que no ha tenido fiebre en las 48 horas previas a ingresar, no haber tenido contacto con una persona que sea positivo de Covid 19; luego del ingreso al predio se mantendrán las medidas de distanciamiento, barbijo en espacios comunes, uso de alcohol en gel y demás medidas de prevención ya conocidas.

“La gente estaba tan ansiosa como nosotros, las tarifas las estamos definiendo, pero los llamados de los turistas no cesan desde ayer que la Agrupación de Campings hizo el anuncio de que podrán abrir al público”, finalizó la encargada del Camping de Reta.

