La enfermera a la que le regalaron meses de alquiler, los donó para frenar un desalojo

14 abril, 2020

Mayra Verón, enfermera bahiense, recibió como “regalo” de la dueña de su departamento el valor del alquiler por dos meses –que después resultaron tres- y además de hacerlo público, decidió hacer una suerte de “cadena solidaria” y se los donó a la viuda de un paciente al que le tocó atender, para que pudiera salvarse del desalojo y alimentar a sus cinco hijos.

“Hace dos años y medio que le alquilo el departamento a Mercedes Fonseca, quien me dijo que me iba a regalar dos meses de alquiler por mi trabajo como enfermera. Y lo hice público porque últimamente lo que menos recibimos nosotros son buenas noticias, y quería que la gente sepa que hay personas lindas, que tienen gestos con nosotros. Pero nunca pensé que se iba a viralizar así”, relató a LU 24.

“Pero en mi cabeza yo ya lo tenía gastado, así que decidí dárselo a una chica que quedó viuda hace tres meses, yo misma atendí a su marido, y tiene cinco hijos. Nunca perdí contacto con ella, veía que en Facebook pedía ayuda y de hecho con mis compañeros se hacían vaquitas para que pudiera comer con sus hijos, y ahora estaba al borde del desalojo. Así que con este dinero y algo más que pudimos juntar, se lo dimos a ella para que pueda ir solucionando su problema por ahora”, relató.

Pero además, en medio de toda esta situación, cuando iba a buscar donaciones para esta mujer, a Mayra le chocaron el auto. “Y Mercedes se enteró y me regaló otro mes de alquiler más, así que son tres meses. Es una genia”, aseguró.

