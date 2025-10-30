La Escuela 501 festeja el Día de la Familia

Este jueves, de 13:30 a 15:30, la Escuela Especial 501 realizará un festival en el marco del Día de la Familia, para celebrar en calle Domingo Vázquez del 200 al 300.

La vicedirectora del establecimiento, Tamara Villanueba dio detalles del evento a LU 24 y dijo que “nos pareció importante festejar con la comunidad de Tres Arroyos, por el aporte que nos dieron para poder pintar la escuela, y la idea es convocar también al barrio, y a otras instituciones con las que trabajamos durante todo el año en los proyectos específicos”.

“Venimos preparando el festival hace unas semanas, y también expectantes están los chicos porque han ensayado con la maestra de música canciones folklóricas”.

Sobre la obra de pintura de la escuela, Villanueba dijo que “ya comenzamos por las paredes y las rejas de afuera y en el mes de enero cuando haya un receso pintaremos los salones, pero ya se ve otra escuela diferente”.

