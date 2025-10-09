La Escuela 502 realiza una muestra y convoca a emprendedores

Mariana Carranza, la directora de la Escuela 502 explicó a través de LU 24, que realizarán el próximo 7 de noviembre una jornada en la que mostrarán lo realizado por sus alumnos, complementado por una feria a la que invitan a sumarse a emprendedores.

“Habrá además un show musical sorpresa”, dijo Carranza, alentando a quienes quieran acompañar el evento a sumarse, y también a la comunidad tresarroyense para que acompañe el esfuerzo de la entidad, que también ofrecerá una cantina, ya que la muestra se extenderá desde las 15:00 a las 21:00.

Todo lo recaudado será destinado a la Cooperadora para el mantenimiento y funcionamiento de la Escuela, ubicada en Isabel La Católica 436, donde pueden dirigirse aquellos emprendedores que quieran integrarse a esta propuesta, o comunicarse al 2983-433508 o a los celulares 2983-573378 o 2983-550346.

