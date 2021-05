La Escuela 502 “trabaja cumpliendo la normativa y sin ningún inconveniente”, aseguró la directora

La Escuela de Educación Especial 502 de Tres Arroyos continúa, de acuerdo a la normativa vigente, dando clases presenciales. Pero del mismo modo que se informó respecto de la 501, en este caso, de la matrícula de 126 alumnos, algunas familias decidieron que por estas dos semanas los chicos no concurrirán a la escuela. Además tienen la combi en reparación en La Plata, lo que también disminuye la asistencia a la sede.

“Estamos trabajando con el sistema de burbujas y protocolos, de acuerdo al plan jurisdiccional, y no tenemos casos de alumnos contagiados en el ámbito de la escuela”, aseguró Delia Botte, directora del establecimiento, quien diferenció a los alumnos de sede de los que forman parte de la modalidad de inclusión. “El ingreso y egreso de quienes vienen a la escuela es escalonado, mientras que en lo que respecta a inclusión, se trabaja con los otros establecimientos, que permanecen abiertos y las maestras de inclusión llevan el material para entregar a las familias, en caso de que no haya conectividad. Y si disponen de conectividad, ya hay un cronograma de atención a cada alumno en la virtualidad. La realidad es que la modalidad de trabajo y las acciones a desarrollar en la escuela no se ha modificado demasiado, lo único que ha disminuido es la circulación. Las docentes que no tienen alumnos en forma presencial tienen un horario de atención dentro de la institución, y son sumamente comprometidas, de hecho aunque excedan ese horario tienen comunicación mediante Zoom. Se sigue trabajando y enviándoles actividades a los alumnos, e incluso en algún caso puntual, previo llamado a la familia, se han acercado a los domicilios”, describió.

“Los alumnos están más que cuidados por los protocolos, el tema es la conciencia en cuanto a lo que ocurre fuera de la escuela. Los docentes utilizan barbijo y mascarilla, los alumnos están con su barbijo, hay alcohol en gel en el ingreso y en el interior, y hay que agradecer el nivel de compromiso de las familias con la aparición de síntomas de gripe y resfrío propios de esta época, porque enseguida nos avisan. Además es constante la comunicación entre la referente sanitaria de la escuela y el equipo de Salud”, aseguró Botte.

Finalmente, pidió conciencia “porque estamos frente a la plaza del Arbol y todos los días vemos que rompen el vallado y utilizan los juegos. Si queremos que los chicos vuelvan a la presencialidad tenemos que cumplir las normas”.

