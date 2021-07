La Escuela Agropecuaria y la vuelta a la presencialidad educativa

El director de la Escuela Agropecuaria Alejandro Mohamed habló con LU 24 y sostuvo que la vuelta a la presencialidad se dio “con alegría, y con un contexto en el que el parate se dio en el momento oportuno y ya con una semana de presencialidad tuvimos que aislar una burbuja pero los chicos están contentos y las familias también”.

Mohamed dijo que “se están brindando clases presenciales de cuatro horas diarias a unos 1320 alumnos que asisten hoy en dos turnos, de los diferentes niveles.”, y que respecto al servicio de comedor, “llegó un protocolo para el servicio de comedor, pero en la Escuela con un servicio de cuatro horas no es necesario el comedor ,porque los chicos se van antes de comer o ya vienen almorzados”.

Respecto de la vacunación del personal docente en la Escuela, opinó que “afortunadamente, antes del regreso a la presencialidad, y en la primer semana hubo una vacunación masiva de docentes, hay más del setenta por ciento vacunados en la institución, pero como siempre digo con o sin vacuna hay que cumplir los protocolos, porque la vacuna no garantiza que se va a transitar la enfermedad con tranquilidad”.

Vacaciones

El directivo dijo que este año, “el receso invernal será las dos últimas semanas de julio, pero puede haber modificaciones, aunque por ahora no tenemos ninguna comunicación oficial”.

