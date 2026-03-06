La Escuela Especial N° 501 ofrecerá un bono contribución en la Fiesta del Trigo

La Escuela de Educación Especial N° 501 estará presente en la Fiesta Provincial del Trigo, donde ofrecerá a la comunidad un bono contribución con el objetivo de recaudar fondos para seguir acompañando y fortaleciendo las actividades educativas de sus estudiantes.

El valor del bono será de $2.000 y contará con los siguientes premios: 1° premio: $100.000, 2° premio: $50.000, 3° premio: $30.000

El sorteo se realizará el 13 de marzo, a través de la Quiniela de la Provincia (sorteo matutino).

Quienes deseen colaborar podrán encontrarlos durante la fiesta en el gazebo ubicado al lado del Carro de La Panchona, sobre el pasaje Volponi, al costado de las vías.

Desde la institución se invita a toda la comunidad a acercarse, participar y colaborar con la escuela.

