Semana de las Artes: La Escuela Nº 15 llevó su música a la calle

30 septiembre, 2025 74

En el marco de la Semana de las Artes, alumnos de la Escuela Nº 15 realizaron una intervención musical espontánea frente a los estudios de LU 24. La propuesta forma parte de una serie de actividades organizadas por la institución, que busca llevar el arte fuera de las aulas y compartirlo con la comunidad. Para ello, el móvil radial estuvo presente para dialogar con uno de los docentes de música, Sebastián Ramírez.

Acompañados por sus docentes de música, Fernando Visconti y Sebastián Ramírez, los chicos interpretaron un repertorio de canciones populares latinoamericanas. Previamente ya se habían presentado en la Plaza San Martín y eligieron pasar por la radio para sumar su aporte cultural.

“Optamos por salir a hacer intervenciones en la calle como cierre del ciclo del arte. La idea es que la gente escuche lo que trabajamos en la escuela”, explicó el profesor Ramírez, quien destacó la importancia de mostrar el trabajo artístico más allá de las aulas.

En total participaron alrededor de 105 alumnos de 4º y 5º grado, acompañados por docentes y personal de la institución. La iniciativa fue celebrada tanto por la audiencia como por el equipo de la radio, que agradeció la visita y felicitó a la escuela por la propuesta.

La jornada se vivió con entusiasmo, aprovechando la mañana soleada y reforzando la idea de que el arte puede y debe compartirse en todos los espacios de la comunidad.

