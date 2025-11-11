La escuela Nº 27 realiza una feria de plantines para recaudar fondos

11 noviembre, 2025

La escuela Nº 27 realiza una feria de plantines para recaudar fondos

Desde este lunes, la Escuela Primaria Nº 27, lleva a cabo una feria de plantines en la esquina de Viamonte y Magallanes, sobre el tema la docente María Julia Rodríguez diálogo con LU 24 y dijo “debemos recaudar fondos, para comprar insumos de librería, el diploma para los egresados, entre otras cosas”.

A su vez, mencionó que “ayer no vendimos lo suficiente por eso recurrimos a la radio, con el fin de difundirlo, hay que vender todos los plantines, tenemos mucha variedad desde aromáticas hasta tomates a un precio super accesible”.

“Si el día no nos acompaña sacaremos los cajones a la vereda, sino les pedimos que toquen timbre y serán atendidos, esperamos a todos los que deseen colaborar con la institución”.

