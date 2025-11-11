La escuela Nº 27 realiza una feria de plantines para recaudar fondos

Desde este lunes, la Escuela Primaria Nº 27, lleva a cabo una feria de plantines en la esquina de Viamonte y Magallanes, sobre el tema la docente María Julia Rodríguez diálogo con LU 24 y dijo “debemos recaudar fondos, para comprar insumos de librería, el diploma para los egresados, entre otras cosas”.

A su vez, mencionó que “ayer no vendimos lo suficiente por eso recurrimos a la radio, con el fin de difundirlo, hay que vender todos los plantines, tenemos mucha variedad desde aromáticas hasta tomates a un precio super accesible”.

“Si el día no nos acompaña sacaremos los cajones a la vereda, sino les pedimos que toquen timbre y serán atendidos, esperamos a todos los que deseen colaborar con la institución”.

