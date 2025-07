La Escuela Técnica informó a la Policía que los casos de violencia están judicializados

11 julio, 2025

Cuando tomó estado público el tema de loa violencia en la Escuela Técnica, la autoridad policial de competencia se dirigió al establecimiento a recoger información para iniciar una causa de oficio.

Allí entrevistaron a los directivos, quienes aportaron como dato que “los videos son de Mayo, no actuales. Les indicaron además que los casos están judicializados, informadas las familias y se vienen dando pasos a la par de la Justicia.

No aportaron mayores datos, el tema està guardado bajo siete llaves y los directivos de la escuela dijeron que por el momento no pueden dar información pública sobre los sucesos, pero a la luz de haberse visto los videos en las redes sociales y en la web de LU24, han solicitado a la autoridad superior “permiso” para contar su versión.

COMO REGLA DE PRÁCTICA

LU24, cuando comenzó a tratar el tema, consultó a directivos de la Escuela, los que se excusaron de dar información. Al Consejo Escolar, recibiendo como respuesta que no es tema de su competencia y a los inspectores, quienes pidieron interiorizase para informar.

Sigue el “convite” a usar nuestros micrófonos.

