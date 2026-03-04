La Escuela Técnica Nº1 ultima detalles para su tradicional fogón en la Fiesta del Trigo

4 marzo, 2026 0

A pocas horas del inicio de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo, la Escuela de Educación Técnica N°1 ya tiene todo listo para poner en marcha su emblemático fogón. Hugo Muda, referente de la institución, confirmó a LU24 que tras semanas de intensa planificación y el armado de grandes estructuras, el equipo compuesto por personal escolar, la cooperadora y la Comisión de Madres aguarda con optimismo el comienzo de las jornadas de trabajo que se extenderán desde el jueves hasta el domingo.

Ubicado estratégicamente en la intersección de Avenida El Trabajador y Castelli, junto a la recientemente inaugurada plaza, el fogón de “La Técnica” representa mucho más que una oferta gastronómica de carnes y choripanes. Según explicó Muda, este evento constituye la principal fuente de ingresos de la cooperadora para solventar los elevados costos operativos del año, especialmente en el área de talleres y la parte administrativa. El desafío económico para esta edición es significativo, ya que la inversión inicial en la licitación, la leña y, fundamentalmente, el alto costo de la carne representa cifras que, en palabras del propio organizador, “asustan” al momento de analizarlas.

Este año, la recaudación cobra una relevancia vital ante la quita de fondos específicos para escuelas técnicas. La institución debe garantizar que las máquinas sigan funcionando y que ningún alumno se quede sin realizar sus prácticas por falta de recursos. En este contexto, la escuela ha implementado una iniciativa especial: además de la comida, el fogón contará con un espacio de venta de productos fabricados por los propios estudiantes en los talleres, como parrillas y otros elementos. Esta propuesta busca recuperar el costo de los materiales que la escuela provee a aquellos alumnos que no pueden costearlos, cerrando así un círculo de formación y apoyo económico.

Con la logística de los asadores ya organizada y la experiencia de años anteriores como respaldo, la comunidad educativa invita al público a acercarse al predio. La expectativa está puesta en que el clima acompañe y los clientes de siempre vuelvan a elegir el fogón, permitiendo que el esfuerzo de estos cuatro días se transforme en las herramientas e insumos que los chicos utilizarán durante todo el ciclo lectivo.

