La Estación y La Casona juntas en el Festival de Tango “Taconeando la Vereda”

27 octubre, 2022

Por primera vez los Centros Culturales La Estación y La Casona realizarán un trabajo en conjunto llevando adelante un evento que será de gran relevancia – en lo artístico y cultural – para la ciudad.

El Festival de Tango “Taconeando la Vereda”, se llevará a cabo en ambos espacios culturales, del 18 al 21 de noviembre. Dicho encuentro, se enmarca en el Programa “Festivales Argentinos” del Ministerio de Cultura de la Nación.

A continuación, el programa de actividades:

Viernes 18/11:

• 19 hs. – Hall del palacio municipal – Apertura del Festival con la participación del Elenco Municipal Estable de Teatro – Parejas de bailarines y el cantante Esteban Julián con el acompañamiento de los músicos Carlos Russi y Jorge Herrera.

• 20 hs. – C.C. La Casona: • Muestra de artes visuales y fotográfica con la presencia del artista plástico Sebastián Maisa-Entrada libre y gratuita. Historia del tango a cargo de Oscar del Priore- Entrada libre y gratuita.Show tanguero Julián – Russi – Herrera – Entrada: $600.

Sábado 19/11:

En el Centro Cultural La Estación:

• 11 a 20 hs. – Feria de artesanos. Stands institucionales y/o Turismo –

• 17 hs. – Caminito de Gardel: caminatas guiadas por lugares con referencias históricas. A cargo de alumnos de la carrera de Turismo del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 33, de Tres Arroyos. Punto de encuentro: CCE – Libre y gratuito.

• A partir de las 16 hs.- Talleres para principiantes, intermedios/as y avanzados/as a cargo de Agustina Giuliani- Martín Bernabé Serrano; Paz Giorgi; Lola Sándoval y Ezequiel D`Alessio. Temáticas: *taller de tango para guías/ taller de musicalidad / taller de improvisación en el tango / taller de iniciación al tango. A la gorra.

• 19 hs. – Conversatorio “El tango y las políticas culturales” a cargo del referente cultural Augusto “Tito” Ypas. Entrada libre y gratuita.

• 20 hs. – Sainete “El día que ya no me quieras”. Pessina- Rodrigo – Entrada: $600.

En el Centro Cultural La Casona:

• 22 hs. – Show tanguero: Quinteto “Sur y Después”- Milonga con show de profes DJ- Entrada $600.

Domingo 20/11:

En el Centro Cultural La Estación:

– 11 a 20 hs. – Feria de artesanos. Stands institucionales y/o Turismo.

– 15 a 20 hs. – Milonga al aire libre y música en vivo (micrófono abierto con shows de diferentes artistas) – Libre y gratuito.

– 17 hs. – Caminito de Gardel: caminatas guiadas por lugares con referencias históricas. Libre y gratuita.

– 18 hs. – Charla sobre: las mujeres y disidencias en el tango. (participarán diferentes grupos y colectivos) – Andén

• 21 hs. – Club Independiente – Milonga “Taconeando en la vereda” con orquesta.

Orquesta: Analía Goldberg cuarteto, con Roberto Decarre

Show de artistas locales Natalia Lara- Sergio Pessina- Santa Cruz y bailarines

$1.000 Entrada – Servicio de cantina.

Lunes 21/11:

• 11 a 13 hs. – Plazoletas (Aromos – Solidaridad – V. Italia – B. Machado) – Despedida con Milonga al aire libre en espacios barriales.

• 13.30 hs. – C. C. La Casona – Almuerzo para los artistas y voluntarios que trabajaron.

Volver