La estafa a los Francese: más detalles del suceso

16 junio, 2023

Juan Bautista Francese, y su padre, estafados hace algunas semanas, con dólares falsos, han confiado plenamente en la investigación policial y la Justicia y están seguros que el tema se va a resolver, aunque sin que puedan recuperar lo económico.

Hay datos firmes por los que transita la investigación y detalles que hacen suponer que los que cometieron el ilícito, son profesionales de la delincuencia.

Cuando coordinaron cómo cerrar la compra – venta quedaron en que el padre le prestaba una camioneta para venir de Balcarce a Tres Arroyos y que un amigo lo acompañaba para manejar en el regreso.

Probaron el auto, estuvieron conformes y firmaron el correspondiente boleto de compraventa. Además se llevaron el formulario 08 certificado, lo que permitía una transacción inmediata.

Fue entonces que los delincuentes lo vendieron a un comprador de Cañuelas, que resultó ser legítimo adquirente.

Por qué estaba premeditada la estafa? Porque en la camioneta en la que vinieron los estafadores a Tres Arroyos traían un bidón con nafta, lo que habla de la intención de no pasar por una estación de servicio con el auto “comprado” para dejar rastros.

La DDI viene trabajando en el seguimiento del rodado de los foráneos por las cámaras de seguridad. Al parecer estarían bien orientados. No se descarta que la banda esté operando desde Necochea.

Lo cierto es que los dólares, hoy incautados por la Justica, serían de buena calidad, pero los Francese no advirtieron que había varios con la misma numeración.

