La Evolución de la Cirugía de Cristalino: Hacia una Visión de Alta Definición

19 mayo, 2026 39

Con el paso de los años, es natural que nuestro cristalino —el lente natural y transparente del ojo— pierda su elasticidad y transparencia. Este proceso conduce primero a la presbicia (dificultad para enfocar de cerca) y, eventualmente, al desarrollo de la catarata. Lejos de ser un proceso irreversible, la oftalmología moderna nos permite hoy transformar esta etapa en una oportunidad de mejora visual integral mediante lo que denominamos Cirugía de Cristalino con Implante de Lentes Premium.

El diferencial de la vanguardia médica reside en la personalización. Gracias a los lentes intraoculares (LIO) de última generación, hoy podemos corregir en un mismo procedimiento no solo la catarata, sino también el astigmatismo y la presbicia. Para que el paciente comprenda las opciones, disponemos de lentes trifocales, que proporcionan focos nítidos en distancias lejanas, intermedias y cercanas; y las lentes EDOF (de rango extendido), que ofrecen una transición visual continua y sumamente fisiológica. El objetivo es devolver la autonomía, permitiendo que la persona retome sus actividades —desde la conducción hasta la lectura digital— con una mínima o nula dependencia de corrección externa.

Para alcanzar estos resultados de excelencia, la planificación es la etapa más crítica. En el prequirúrgico, realizamos un protocolo de estudios exhaustivos que nos permiten ingresar a quirófano con un margen de seguridad óptimo: la realización de una biometría de alta precisión es fundamental ya que nos permite medir con exactitud milimétrica las dimensiones del ojo para determinar el poder dióptrico del lente a implantar. Este estudio se complementa con la topografía corneal de alta resolución para mapear con precisión la arquitectura de la córnea y descartar irregularidades; la microscopía especular para analizar la densidad y salud del endotelio corneal; y la OCT de mácula para asegurar la integridad de la zona central de la retina. Cada dato recolectado es fundamental para que el cálculo del lente sea exacto y personalizado a la anatomía de cada ojo.

La intervención es un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo, que utiliza tecnología de ultrasonido para la emulsificación del cristalino a través de microincisiones. Esta técnica permite una estabilidad arquitectónica del ojo que se traduce en una recuperación postquirúrgica notablemente rápida. Mi compromiso es combinar este rigor científico y tecnológico con un acompañamiento humano cercano, asegurando que cada paciente transite este camino hacia la recuperación de su claridad visual con total tranquilidad y confianza.

Cuidar la visión es, en última instancia, proteger nuestra calidad de vida y nuestra conexión con el entorno. Si notás que tu visión ha perdido nitidez, te invito a explorar cómo la innovación médica puede transformar tu día a día. Podés encontrar información técnica y consejos de salud visual en mi sitio web www.draambrosetto.com o seguirme en Instagram y Facebook como @oftalmologia.dra.ambrosetto, donde comparto las últimas actualizaciones en cirugía de segmento anterior.

Dra. Sofía Ambrosetto – Médica Cirujana Oftalmóloga

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