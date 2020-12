La ex reina del Trigo Camila Peetom denunció a un desconocido que intentó manosearla

15 diciembre, 2020 Leido: 270

La tresarroyense Camila Peetom, que fue reina del Trigo, denunció hoy a un desconocido que intentó manosearla en plena calle, y aseguró que conoce al menos un antecedente de una situación similar que le ocurrió a otra chica. “Tenía unos 30 años, tez morocha, con anteojos, auriculares y una mochila y alrededor de 1.55 a 1.60 metro de estatura; venía caminando por la avenida San Martín casi Azcuénaga cuando lo vi cruzar la calle, muy rápido, y se me acercó y me tiró un manotazo. Reaccioné, me corrí y lo miré insultándolo, entonces me pechó como para agarrarme y cuando le dije ‘vení’, se dio vuelta y salió corriendo. A otra chica, según me contó mi hermana, le ocurrió lo mismo, pero en su caso la arrinconó y la manoseó toda”, relató a LU 24.

“Yo hago artes marciales y no tengo problema en defenderme, pero andan muchas chicas de 13, 14 años que no tienen por qué pasar por este tipo de situaciones; Tres Arroyos es una ciudad pero nos conocemos todos. Fue casi en la esquina de la panadería, pasaba un hombre en bicicleta pero fue todo tan de repente que no me dio tiempo a nada, de hecho yo no me iba a poner a correrlo porque llevaba pollera. En realidad lo que creí es que venía a robarme el teléfono, pero atiné a sacarlo de la cartera y tomarle una foto pero ya de espaldas, cuando se alejaba corriendo. Claramente venía a tocarme, por eso me parece bueno difundirlo para que las chicas anden con cuidado”, contó Camila.

“Parece alguien que más bien anda camuflado como si estuviera trabajando, haciendo trámites, y camina muy rápido, incluso parece exaltado. Y en mi caso creo que no esperaba que yo reaccione intentando interceptarlo; por eso solamente me miró y salió corriendo”, finalizó Camila, que radicó una denuncia formal en la Comisaría.

Volver