La experiencia de una Contadora que tuvo la posibilidad de estudiar en Tres Arroyos

19 julio, 2021 Leido: 543

Gisela Lara, es una de los 9 graduados de la carrera de Contador Público que se dictaron en el C.R.E.S.TA. y que recibieron su diploma el viernes pasado. Dada la situación de la pandemia, la tramitación de los certificados se demoró, por lo que en el caso de Gisela, que culminó sus estudios en agosto del 2019, debió esperar casi dos años para recibir el tan esperado “cartón” que daba fe de haber aprobado todas las materias de la carrera.

Si bien no llegó a ser partícipe de la virtualidad, en la que los alumnos debieron continuar con sus clases y exámenes debido a la pandemia, Gisela, con título en mano, aseguró que “me vino de diez hacer la carrera acá, en mi ciudad natal”.

A raíz de un un test vocacional realizado en el último año de secundaria, resultó ser de recomendación estudiar las carreras de Contador Público o Administración de Empresas y la contadora expresó: “justo da la casualidad que estaba la carrera acá, qué mejor que quedarme con mi familia, tampoco contábamos con los recursos para que me vaya a estudiar”, aunque la posibilidad era irse a Tandil. En ese sentido, Gisela comentó que “desde el inicio hasta que me recibí la hice acá, y fue súper cómodo poder estudiar en mi ciudad”.

Su carrera inició en 2011 y culminó en agosto de 2019, por lo que hoy, asegura que haber tenido la posibilidad de haber estudiado en Tres Arroyos, le permite concretar su proyecto de trabajar en la ciudad que la vio nacer.

