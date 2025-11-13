La experiencia en los medios, contada por Fernando Menéndez en LU 24

El periodista Fernando Menéndez, quien integró el noticiero de Telefe como movilero durante muchos años, pasó por Tres Arroyos y visitó LU 24, donde en una extensa charla habló de sus inicios, de su amor por la profesión, de su ingreso muy joven a Telefé, ingresando al equipo del noticiero que conducían Rosario Lufrano y Franco Salomone, bajo la producción de Carlos Montero.

El móvil

Inicialmente, se refirió a la tarea que realiza un movilero, ya que fue su tarea diaria en ese medio y dijo que “son todos los días distintos, nunca sabe uno adonde sale y donde termina, estamos expuestos al riesgo, pero siempre tenemos que tener en cuenta la preservación de la calidad de la producción por un lado y después por la integridad física: un amigo que era productor del móvil terminó con toda la mandíbula fracturada por un cascotazo en un barrio y tardó tres años para recuperarse. El que trabaja en los medios sabe que para seguir luego de esos episodios “se sigue siguiendo” ante situaciones extremas ,en donde se pone en juego tu integridad, aunque sabés que tenés un equipo que te respalda. Uno trata de hacer lo mejor posible para cumplir con el propósito, para llevarle a la gente, más o menos objetivamente, una situación determinada, sin dobleces y tratando de poner un poco el equilibrio”.

La radio

“Para mí la radio es todo, es como el chupete para los profesionales ya mayores, hay gente que tiene 81, 82 años y su voz está impecable” afirmó.

Siempre digo que “la radio es el “rebusque”, porque la televisión te impone estar en vigencia, la radio es como una amante que siempre te recibe con una copa de vino; yo empecé en la época dorada de las radios alternativas, cuando se conformaba un estudio con dos sillas, una mesa y una antena. Algunas evolucionaron y otras quedaron en el camino; empecé renunciando a un trabajo en una compañía de seguros, y me iba cargado de discos, tomando tres colectivos pero con verdadera pasión, y mientras lo hacía estudiaba periodismo, estaba bueno porque era un espacio de práctica”.

Telefé

Sobre el ingreso al canal 11, Gustavo contó que “me llegó un llamado en el que me decían que estaban llamando para el noticiero de Telefe, éramos 148 postulantes, y quedamos dos, y cuando le pregunté a Carlos Montero porqué me eligieron, y me dijo “porque te creí”, integrando el equipo de Rosario Lufrano, Franco Salomone, Fanny Mandelbaum y otros, llegué con 25 años, muy joven, a un equipo muy consolidado, y al año me “tiraron a la calle” y ahí empecé a construir una carrera periodística, es una gran escuela, para entender lo que es el trabajo de investigación del periodismo, la producción, y es mi casa. En paralelo seguí trabajando en Continental, en Del Plata y sentí que había pasado por todos los lugares, y quería reconvertir mi tiempo para mí, para estar más tranquilo, creo que la calle no es para mayores de cincuenta”.

La labor del movilero

“Viajaba mucho al interior, siempre quería ir con la verdad, no podemos ir para la derecha cuando es a la izquierda que está el foco; a veces gana uno o a veces el otro, pero hay códigos que se sostienen y se respetan, muchos de algunos de los nuevos no entienden de qué va la cosa, se quieren destacar y la primera lección la aprenden a los golpes”, consideró.

“Salvo informes especiales la construcción de las notas se va haciendo sobre la marcha, ya venís mas o menos con una agenda que te pasan de producción para contactar periodistas locales y obviamente cuanto más tiempo te quedas en un lugar vas dominando las historias, creo que el manejo de la agenda es lo más importante”, explicó.

El Caso Cabezas

Creo que el caso mas importante fue el caso Cabezas, ahí empezamos a construir una base de lo que fue una escuela para todos, éramos todos muy jóvenes y sin dudas creo que por lo traumático del episodio, el contexto, el personaje, fue una experiencia impresionante, viajé con sus padres a España a inaugurar una calle con el nombre de José Luis en el lugar natal del padre, y seguí un vínculo porque empatizas, acompañás”.

El coach

Sobre su tarea de coaching que realiza actualmente, Menéndez dijo que “vengo trabajando en lo que es la formación de equipos, hemos trabajado en la campaña en Ecuador, estamos yendo por ahí que es lo que me gusta, la de capacitación, integramiento entre lo ontológico y lo político para un poco formar a una dirigencia política para empezar a construir un lenguaje que salga de lo violento”.

“La grieta se sostiene a partir del interés de las partes”

“Es complicado cuando además la grieta se sostiene a partir del interés de las partes en sos indigno, cuando la polarización es más extrema; las alternativas se terminan ahí y el discurso político hace que la gente se sienta cada vez más ajena, llevando liderazgos cada vez más inestables: anteriormente había una identificación ideológica, política, identitaria y lo que era el liderazgo personal, eso ahora desapareció y son antagonistas, pasa en todos los países, lo vemos en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro y Lula, en este contexto de derecha o ultraderecha, sobre todo apoyada en las nuevas tecnologías que permiten motorizar un sentimiento o una indignación más allá de que sean verdaderas o no, por ahí me indigno pero no me preocupo en chequearlo, es una fuerza que tiene motor central en estos escenarios, y todavía se discute si la tierra es plana, por lo que creo que hay que empezar a transformar en la política, en la actividad del líder, que ponen en duda la legitimidad, no tienen problemas en ir frente a la división de poderes, por lo que hay que trabajar desde otro lugar en la comunicación”.

