La experiencia única que vivió una tresarroyense con Leda Bergonzi

30 octubre, 2023

Hay muchas de personas que confían en la imposición de manos de Leda Bergonzi, una mujer de Rosario que consigue sanaciones corporales y espirituales. Este lunes por la mañana, en diálogo con LU 24, Virginia Menéndez, oriunda de Tres Arroyos, contó su testimonio y su experiencia.

En este sentido, Menéndez, comentó: “yo llevé a mi nene mayor, a dos amigas y a su nene. Es tal cual, es una persona que recibió el don del Espíritu Santo y por la imposición de manos, ella lo transmite. Ella aclara que no cura, sino que intercede y por medio de eso cura. Es una vivencia única”.

Y agregó: “yo fui con mucho dolor de hueso y de espalda, cuando estuvimos ahí nos hizo la imposición y ella me curó. Es algo para vivirlo, lo que me impactó era estar haciendo la cola y ver la ambulancia, pensé que se descomponía la gente por el calor, pero bajaban la gente con camillas y silla de ruedas para curarlas. Lo cuento porque lo ví y también lo viví en Rosario.”

Por otro lado, y respecto a cómo se lleva a cabo la ceremonia, dijo: “ella atiende los martes en la Sociedad Rural y dependiendo la dolencia es dónde ella toca. Vi una persona que no caminaba cuando entró, y la persona se cayó y salió caminando sin bastón. El grupo de oración nos decía que cuando estamos ahí transmitimos con el pensamiento y ella responde, doy fe de eso. Cuando tocó a mi nene, el lloró y le tocó el estómago y yo también empecé a llorar de una forma inexplicable, parecía una fuente de agua”.

Además, detalló que “ese día ingresamos a las 10 de la mañana y había una cola de 300 metros fuera de la Sociedad Rural y nos atendió a las 2 de la mañana. No es con turno y el 13 de noviembre tomaremos un colectivo para ir. Hay que llenar una ficha y la prioridad es para personas con enfermedades terminales. No es un negocio, lo único que pide ella es un alimento no perecedero para comedores y no hay vendedores alrededor”.

