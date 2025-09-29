La Expo Consumo de LacTres y CONNECTA colmó las expectativas

El gerente general de LacTres, Rodrigo Fuentes evaluó positivamente la Expo Consumo que se realizó el fin de semana en la Sociedad Rural.

“La gente se fue muy contenta por el recibimiento porque pasaron un momento muy lindo: los livings estaban completos de clientes, quienes se sentaban incluso a tomar mate junto, a compartir los productos, era un clima muy hermoso”, sostuvo.

“Hubo comerciantes que vinieron los dos días; tuvimos el acompañamiento de diez empresas, que también se fueron contentas, porque interactuaron cara a cara con el consumidor final”, manifestó.

En la exposición se presentaron dos aplicaciones, para dar mayor cobertura a las necesidades de clientes actuales o futuros, por lo que Fuentes estimó que “lo de la aplicación es bastante novedosa, se presentó y ahora tenemos un desafío muy grande, ya que trabajará de forma directa con la nuestra que también estuvimos presentando; la idea es estar continuamente trabajando para brindar un mejor servicio”.

El evento, a su criterio, superó las expectativas, según explicó finalmente, al afirmar que “estábamos bastante nerviosos, era todo una incertidumbre, pero esperábamos una gran convocatoria de gente”.

