La expropiación del edificio de Policoop avanza a paso firme (audio)

14 octubre, 2025 11

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/10/PEDRO-BORGINI-14-10-2025.mp3

Una de las grandes peleas que actualmente lleva adelante Policoop es tratar de habilitar internación y quirófanos, pero para ello se necesita concretar la expropiación del edificio.

En tal sentido, el senador de Unión por la Patria, Pedro Borgini de perfil gremial, vinculado con la salud y sanidad se puso al hombro hacer que este sueño se haga una realidad ya que Policoop desde hace 10 años, a través de la acción cooperativa de su gente, pudo mantener la fuente de trabajo.

Hoy se aprobó en comisión en la Cámara de Senadores de la provincia, y hablando del tema Borgini expresó: “nosotros desde el Sindicato cuando cerró Polimed, vimos como el compañero Escudero junto a 32 más, hicieron un trabajo difícil y arduo y los acompañamos para que puedan tener un ingreso para esas familias.

Se intento hacer la expropiación del edificio hace un tiempo y no se pudieron cumplir todos los pasos, y este año insistimos de nuevo con este tema, ya que les daría la oportunidad de internación y cirugías, y sumaría un efector más de salud para Tres Arroyos.

Senadores de otros partidos conocen del tema y la presentación fue acompañada por unanimidad, pasará a otra comisión y luego a la Cámara para su tratamiento”.

Hay antecedentes de casos similares y se pudo realizar la expropiación para su funcionamiento total. “Rescato el esfuerzo de todas estas familias para sostener a Policoop, la idea del Gobernador de la Provincia es mantener y fomentar las fuentes de trabajo y más en temas relacionados con la salud”.



Volver