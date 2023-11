La extraordinaria experiencia de Emiliano Videla en el behind the scenes de Senna

1 noviembre, 2023

El director de cine local Emiliano Videla rodó el behind the scenes (detrás de escena) de la serie Senna para Netflix que se filmó en Argentina, con locaciones que incluyeron San Cayetano, Balcarce y Mar del Plata.

En diálogo con LU 24, destacó que “seguí al gran director de fotografía Cory Geryac (El Origen, Misión Imposible, entre otros films). Me emocionó saber que estaba despierto en el lugar donde siempre soñé”.

“No lo podía creer cuando me llamaron por teléfono para convocarme. Me contactaron a través del publicista Juan Pedro Ferretti que le pasó mi teléfono”, comentó.

Acerca de su tarea, indicó que “mi trabajo fue seguirlo todo el día y hacer la última entrevista en la que contaba cómo se había hecho la serie, con qué recursos contaban y todo lo que le había dado Netflix”.

“Es una locura estar ahí, no pensé jamás que iba a estar cerca de la tecnología con la que trabajan, la calidad de los equipos”, resaltó.

“El trabajo ya se entregó, fueron dos días de rodaje, aproximadamente dos horas y media de material, yo estuve en fotografía y la edición la hacen ellos”, explicó.

“Fue una experiencia única porque te das cuenta que por algo hay tanta gente trabajando, cada cual está en lo suyo y eso es muy importante. Yo estoy haciendo un documental de pesca artesanal y somos cuatro personas que tenemos que hacer un montón de cosas cada una. El cine es verticalista, alguien da órdenes y otro obedece, cada cual se concentra en su trabajo, funciona así para que el producto final sea bueno”, afirmó.

Por último, señaló que por contrato de confidencialidad “no puedo contar nada ni enviar imágenes”.

“Quedaron muy buenos contactos, fueron todos muy cordiales, incluso el director de fotografía me daba a entender que estaba todo muy bien, hubo muy buena onda en el set”, concluyó.

