La Facilidad de Parto llevará a cabo 5º en Rural de Tres Arroyos

19 agosto, 2025 0

Este miércoles, las cabañas La Leopoldina y San Patricio realizarán el 5º Remate “De La Facilidad de Parto”, con más de 180 toros y vaquillonas a realizarse en la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

A cargo de la Consultora Ganadera para dar más detalles el representante de la Firma Agustín Lizzi en diálogo con LU 24 dijo “empezaremos la jornada a las 9 de la mañana con el desayuno, haremos una charla de mercado y destacó la presencia de Fernando Gil de la Consultora Agroideas y Franco Faldini titular de Cabaña La Leopoldina”.

Luego, aclaró que “si el clima nos permite los interesados podrán visitar los corrales para ver los toros, a las 12 haremos un asado y a las 14 empezaremos con el remate”.

“Por más que llueva el remate no se suspende y a cargo del mismo estará Pedro Noel Irey, medios de pago con 5 cuotas, plazo de 90 a 180 días, para abonar el kilo de carne tendrán 180 días de plazo también, y descuentos por pagar al contado”, afirmó.

“Hace 5 años en nuestra primera edición tuvimos 30 toros, y con el pasar de los años y los productores de la Zona probaron el producto permitiéndonos incrementar el número de cabezas”, recordó.

“24 toros son de la familia Bustingorri de Saladillo, 75 toros y 30 vaquillonas de la cabaña La Leopoldina traídos ayer para anticiparnos a las cuestiones climáticas, además, de 60 vaquillonas paridas con sus terneritos de la estancia de Felipe Ajan de Ayacucho”.

“Finalmente, ambas cabañas se pusieron de lado del comprador agregando como parte del negocio el flete gratis hasta 150 km, para quienes compren más de un toro”.

