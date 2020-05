La falta de “ponedoras” y un mayor consumo provocaron la suba en el precio de los huevos

El precio de los huevos se disparó en los últimos meses en todo el país. En Tres Arroyos el valor del maple oscila entre los 280 y 400 pesos, mientras que la docena ronda los 100 pesos.

El propietario del comercio “Don Pollo”, Marcelo Chedrese, indicó por LU 24 que “hasta la semana pasada yo tenía el maple a 200 pesos pero no tuve alternativa de poder dejarlo en ese precio. En 10 o 15 días subió casi el 20 por ciento, es terrible”.

Atribuyó lo que está sucediendo a la falta de recambio de gallinas ponedoras (por la suba del dólar) y el posterior incremento del consumo desde el inicio de la cuarentena.

“La gente a veces se enoja y con razón. Hay aumentos que no se entienden. Es una locura el maple a 400 pesos”, sostuvo el comerciante.

“Es un problema que viene más o menos desde marzo. Cuando se inicia el tema de la pandemia sucede que empieza a haber más consumo pero ocurrió que desde antes los criadores empezaron a fundirse. Muchos no pudieron mantener los costos y gastos fijos”, explicó. En este sentido, recordó que “cuando la gente empieza a quedarse en sus casas, levantó el consumo del huevo aunque no había reposición de ponedoras por el ´achique´”.

“Hoy por hoy muchos se están arrepintiendo de no haber podido aguantar un poquito más ya que hubiesen salido adelante”, añadió.

“La gente no tiene dinero. Nosotros marcamos muy poco, no tenemos mucho margen. Tengo entendido que en un mes y medio se estabilizarían los precios porque algunos criadores repusieron”, finalizó.

