La falta de vacunas antigripales preocupa en las farmacias

24 abril, 2025 0

En esta época del año las personas buscan aplicarse su respectiva dosis de la vacuna antigripal, para contar más detalles la farmacéutica Adriana Pascual dialogó con FM Ilusiones en referencia a la falta de dosis.

Pascual dijo: “El problema que tenemos erradica en las provisiones que compramos en Noviembre, con la tetravalente que contiene 2 cepas de virus contra la Gripe A y 2 Gripe B.

Después aseguró que “Esta semana los laboratorios nos informaron que esas dosis no iban a ser entregadas, lo que genero un vacío grande, aunque la próxima semana llegarían las trivalentes con dos cepas para Gripe B y una para Gripe A”.

“Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) se encargaron de determinar la cantidad de dosis para el Hemisferio Sur, a su vez tratamos de acordar con el paciente para que reciba lo que más confianza le da”.

Sobre PAMI indicó “enviaron algunas dosis aplicadas y aparentemente seguiría el aprovisionamiento en un futuro”. Luego, en referencia a IOMA contó “pronto largaremos el proceso de vacunación para los pacientes”

“Creo que también podrán darse sus dosis en salitas y el hospital de nuestra ciudad”, además aclaró “esta problemática no es local y las Droguerías Cooperativas Farmacéuticas y los Farmacéuticos a conseguir vacunas trivalentes para la próxima semana”

“El problema es que entraron pocas dosis de la tetra Valente y si vuelven a traer no sabemos a donde serán entregadas, luego, recomendó que la vacunación antigripal sea aplicada en las embarazadas, población de riesgo con Diabetes, enfermedades cardiacas, entre otros y personas mayores a 65 años”, concluyó

Volver