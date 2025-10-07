La familia boquense de luto: Falleció Hugo Di Croce

7 octubre, 2025 1.958

En la tarde de este martes y en forma repentina falleció en nuestra ciudad Hugo César Di Croce quien contaba 71 años, un exfutbolista muy identificado con Boca Juniors.

“Huguito”, como lo conocía el ambiente del futbol integró grandes equipos de Boca de nuestra ciudad con algunos campeonatos obtenidos integrando conjuntos con “Cantilo” Destefano, el “Colorado” Cedrón, Néstor Di Luca, Hugo Ciganda, “Zorro” Martínez, “Vizcacha” Rodríguez, Sasso, Roldán, Farías y muchos jugadores que marcaron una época en el conjunto Xeneize.

“Huguito” Di Croce hizo un culto de vida su amor por el fútbol y la cosecha de amigos, su pasión por el futbol lo sumo desde los inicios de la Liga de Veteranos a ser un integrante mas de muchos planteles que integro hasta hace muy poco , aunque siempre se prendía en algún “picado” entre amigos.

“Cantilo” Destefano, compañero y amigo de Di Croce, contó por LU 24 de lo increíble de la noticia, ya que por la mañana compartió el mate con el grupo de amigos que lo hacía habitualmente y la muerte lo encontró en horas de la tarde en forma repentina en casa de un amigo .

Dijo también que el otro hobby que tenía “Huguito” “era la pesca, donde pasaron lindas jornadas pesqueras y momentos de amistad a la vera del mar.

Los restos de Hugo Di Croce serán inhumados este miércoles a las 10:00 en el cementerio municipal.

