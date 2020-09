La familia de Mateo agradece a la comunidad por el apoyo recibido

Valeria Xam, la mamá de Mateo, el pequeño que aguardaba que IOMA entregara el estimulador vagal necesario para poder ser operado, confirmó a LU 24 que será intervenido quirúrgicamente este viernes a las 8 de la mañana, luego de que se destrabara la situación y se pudiera reprogramar la cirugía. Se mostró muy agradecida por el apoyo recibido.

“Gracias a Dios y a todos los que me ayudaron y me dieron una mano. A los que nos acompañaron a estar frente a IOMA. Pido disculpas por eso, porque el humo de la quema de gomas a algunos molestó, pero la situación no daba para más y no nos quedaba otra”, expresó.

Valeria comentó que “me avisaron ayer que el estimulador vagal ya está y que el viernes lo operan. Así el tendrá una mejor calidad de vida. Su deterioro cognitivo es severo, tiene solo 5 años, pero no habla, usa pañales, le doy de comer, es totalmente dependiente de mi. Este aparato no lo va a curar, pero reducirá la cantidad de crisis que él tiene en el día y permitirá que esté mejor y que no sufra. Mateo, tiene mochila de oxígeno y vive conectado casi todo el día. Sus crisis hacen que el se endurezca por dentro y por fuera por eso necesitábamos este aparato. Según los médicos tienen mucha esperanza de que funcione”, explicó esta mañana.

En todo momento destacó que “la gente me ha ayudado muchísimo”.

“El toma muchos remedios y duerme mucho. Tienen que lograr que esté más tranquilo para que no tenga crisis peligrosas”, señaló Xam.

