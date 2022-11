La familia del tresarroyense Antonio Tróccoli, molesta con “Argentina, 1985”

10 noviembre, 2022

La familia de Antonio Tróccoli, el dirigente de la UCR nacido en Tres Arroyos y que fue ministro del Interior del gobierno de Raúl Alfonsín, repudió con una carta los “contenidos difamatorios y cargados de animosidad de la película Argentina, 1985″, que reconstruye el juicio a la cúpula de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Según los hijos y allegados al ex funcionario alfonsinista, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín “mancha a la persona y a la actividad pública” del entonces ministro que integró el gabinete del gobierno radical.

“El doctor Troccoli, fue parte creadora y activa de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep), sin cuya existencia no hubiera sido posible el ‘Nunca Más’ (informe de la comisión que reveló las atroces violaciones a los derechos humanos de la última dictadura) ni el histórico Juicio a las juntas militares”, recuerdan los familiares en una carta.

También indicaron que la familia Tróccoli fue amenazada constantemente en el contexto del enjuiciamiento, ya que sufrieron una explosión de un artefacto en su casa de Boulogne.

“La distorsión histórica de la que es víctima nuestro padre en un film que pretende presentar a las generaciones que desconocen los sucesos de esa época nos obliga a pronunciarnos en honor a la verdad”, señalaron, y brindaron su total apoyo “a todos los que de forma dedicada y valiente trabajaron en la búsqueda de Verdad y Justicia para poder recuperar la convivencia democrática”.“Nuestro padre se encuentra en paz con la Historia”, remarca el texto.

En la película de Mitre, Tróccoli aparece en una escena donde presenta en la televisión pública el documento “Nunca Más”, en la que subraya el rol de las organizaciones revolucionarias armadas y su responsabilidad en el surgimiento de la dictadura.

También los actores, en otros momentos de la película, emiten comentarios despectivos que formulan los personajes que encarnan a la familia del fiscal Julio César Strassera, al calificar al entonces ministro del Interior como “facho”.

Esa reconstrucción de Tróccoli provocó, antes de la carta de los familiares, un pronunciamiento de dirigentes históricos de la UCR, que cuestionaron la imagen “sesgada, parcial y peligrosa” que muestra el film sobre el ex ministro.

“Por sus manos pasaron muchos y trascendentales actos de gobierno. Pero, en particular, los decretos que dispusieron el juicio a las Juntas Militares y a las conducciones guerrilleras que tiñeron con sangre aquellos años fatídicos para la República”, se indicó en el comunicado sobre la figura de Tróccoli.

“Tampoco olvidamos que durante su gestión se obtuvo la extradición y su regreso al país, para enfrentar a la justicia, de José Lopez Rega inspirador de las temibles AAA. Menos aún podemos olvidar que Tróccoli tuvo activa participación en la creación y constitución de la Conadep, que produjo un informe que será fiel testigo de aquel pasado”, expresa la declaración firmada por Horacio Jaunarena, Rafael Pascual, Enrique “Coti” Nosiglia, Jesús Rodríguez, Ricardo Yofre, Facundo Suárez Lastra, Marcelo Stubrin, entre otros.

Luis Brandoni se sumó a los reparos y también planteó que se omitieron datos muy importantes respecto del papel del peronismo. “Tampoco se menciona que el PJ se opuso a la formación de la CONADEP y había apoyado la autoamnistía de los militares”, recordó otro dirigente del radicalismo. Y Ricardo Gil Lavedra aseguró que hay omisiones inconcebibles, por ejemplo, en la placa final cuando se ponen las leyes de la impunidad y descartaron los indultos.

Antonio Tróccoli nació en Tres Arroyos en 1925. Fue un abogado afiliado de la UCR, que se desempeñó como diputado antes de ser ministro del Interior. Falleció 27 de febrero de 1995.

