La farmacéutica Cintia Verkuyl reflexionó sobre publicidad masiva y automedicación

13 abril, 2022 Leido: 58

La farmacéutica Cintia Verkuyl alertó hoy acerca de los riesgos de la automedicación, que en la Argentina es un fenómeno de hace muchos años. Y advirtió que en los últimos tiempos, la publicidad -especialmente televisiva- parece haber agravado la problemática. “Hay publicidades que son engañosas al punto tal que parecen advertir sobre un potencial riesgo si uno no consume determinado producto. Y además nunca se habla de contraindicaciones, efectos adversos, o se dice qué personas pueden o no consumirlos”, sostuvo la profesional.

“Se dicen frases como ‘el más recomendado por los pediatras’, entonces uno piensa ‘se lo doy a mi hijo con toda la tranquilidad del mundo’, y no deja de ser un medicamento. Y lo que nos preocupa es que lo de venta libre es consumido por la gente sin preguntar nada, y eso puede ocasionar inconvenientes. Todos los antiinflamatorios, por ejemplo, como el ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, se venden mucho. Y nosotros nos damos cuenta, hay pacientes que vienen todas las semanas, y si compran una tira de 15 cada vez, tratamos de intervenir preguntando por qué lo están tomando. Incluso juntan de a dos inflamatorios distintos. Y no todos aceptan nuestra intervención”, advirtió.

En este aspecto, la farmacéutica consideró que “en otros países, la legislación es otra y no hay muchos medicamentos de venta libre. En Argentina, estás mirando el programa de chimentos de la tarde y te dan como ‘consejo’ usar determinado medicamento. Como farmacéuticos, nosotros podemos aconsejar en algunas patologías que a veces no requieren intervención médica inmediata, el tema es la repetición del uso de ese tipo de medicamentos, la suma de varios, o la gente que no importa lo que esté tomando, al ser de venta libre los agrega a lo que ya está usando. Y algunos, en particular, como el paracetamol, generan toxicidad rápidamente. Y la mayoría de los antigripales no pueden ser consumido por personas con hipertensión, así que hay que prestarle mucha atención a eso”.

