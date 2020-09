La farmacia Verkuyl realiza pruebas para elaborar Ibuprofenato de sodio

La farmacia Verkuyl de Tres Arroyos se encuentra realizando las pruebas para poder elaborar Ibuprofenato de sodio, solución que se utiliza en el tratamiento de pacientes con Covid-19.

Cintia Verkuyl explicó a LU 24 que “es la sal del ibuprofeno, un desarrollo que se inició en un laboratorio de Córdoba y luego, a partir de la red “Magistralmente”, que conformamos muchos farmacéuticos del país, Guillermo García, de San Nicolás, lo hizo para poder elaborarlos desde los laboratorios de las farmacias”.

“No es que podemos disolver el comprimido del ibuprofeno en un nebulizador y hace runa nebulización, es otra cosa”, aclaró la farmacéutica.

“El ibuprofeno de los comprimidos, jarabes o inyectables no es soluble en agua. En este caso se hace una reacción química por la cual se obtiene una sal de ibuprofeno y se pone directamente en el nebulizador. Yo estoy haciendo las pruebas para poder elaborarlo, aclaro que esa medicación se está probando. Hay médicos que la están utilizando y otros que no”, manifestó.

Verkuyl reveló que “será únicamente para uso en pacientes Covid positivo con un médico que lo está tratando. Ya me puse en contacto y a disposición de las autoridades de salud, del Hospital, y me comuniqué con Gabriel Guerra. No es algo que podemos usar o tener en nuestras casas por las dudas”.

Además, comentó que participó de varios encuentros virtuales para capacitarse y “estar preparados para poder hacerlo y colaborar con esta situación”.

“El objetivo de nuestra red es que la mayor cantidad posible de farmacéuticos lo puedan elaborar. Yo no tengo ningún problema en enseñarlo. Nuestra misión como grupo no es hacer un negocio de esto, lo estamos haciendo de manera gratuita y por eso es el cuidado que sea únicamente para pacientes que estén bajo control médico”, finalizó.

