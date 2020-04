La feria judicial por la emergencia sanitaria no permitiría avanzar demasiado por el caso Claromecó

El Juzgado Federal de Necochea, desde hace algunos días tiene en un expediente el inicio de la causa que comenzó a elaborarse de oficio (no hay denuncias) por los hechos ocurridos el lunes en Claromecó que terminó con un desborde de varias decenas de ciudadanos que rompieron la cuarentena para repudiar el ingreso de un joven que provenía de Brasil y lo terminaron expulsando del pueblo.

El caso ya es conocido y reiteradamente valorado y con opiniones (diversas) desde distintos puntos de la sociedad.

Lo cierto es que el núcleo central de lo ocurrido tendrá tratamiento en la justicia, donde se habla de la actitud del Delegado de haber actuado conforme a su criterio de salvaguardar la integridad y la salud de sus convecinos, aún cuando podría haber contrariado derechos constitucionales y sus obligaciones de funcionario público.

Por estas horas, la Policía de Claromecó sigue reuniendo documentación que sume a la causa, para que en el momento que el Juez Federal tenga a su vista el respaldo suficiente para futuras medidas.

Se han logrado muchas “capturas de pantalla” de redes sociales y audios que corrieron la noche del suceso y además, lo que no es discutible, es la situación altamente comprometida de los ciudadanos que dejaron de lado el aislamiento, se reunieron en la vía pública, y no respetaron distancias en el momento de manifestar frente a la casa donde se centralizó la protesta. Y por otro lado, más audios y videos que califican de manera despectiva e insultante al joven impedido de quedarse en su casa y su familia, reforzarían la actuación de oficio.

La Feria Judicial de emergencia, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haría que estos casos solo permitan acumular la información por el momento, y tendrían desarrollo activo cuando la cuestión en los tribunales se normalice. Mientras tanto hay una porción de claromequenses que está preocupada por la eventualidad de notificaciones por procesamientos al haber incurrido en delitos claramente penados por la ley, especialmente abandonar la cuarentena y aparecer su figura en decenas de fotos y videos que se vieron en redes sociales, medios de comunicación locales y regionales y también en los canales nacionales de noticias más populares.

